В Ярославской области ипотека все больше пользуется спросом

По итогам сентября объем ипотечных сделок в ВТБ в Ярославской области составил 354,7 млн рублей. Данный результат на 25% превысил показатель августа – тогда клиенты оформили ипотеку на 284,8 млн рублей. Всего за январь-сентябрь ярославцы оформили в ВТБ жилищных кредитов на 2,3 млрд рублей.

Основная доля продаж ипотеки в банке в Ярославской области пришлась в сентябре на собственные программы. По льготным предложениям жители области получили в ВТБ 132,5 млн рублей, или 37% жилищных займов.

Приобретая недвижимость в новостройках, клиенты нередко использовали в сентябре программы ипотеки с господдержкой. В рамках основной льготной программы банк выдал жителям области кредитов на сумму 82,2 млн рублей. Всего с начала года по запущенной в период пандемии «Господдержке-2020» в регионе оформили ипотечных займов на 579,2 млн рублей. По программе «семейной ипотеки» жители области за месяц приобрели недвижимость на 50,3 млн рублей, а с начала года объем сделок составил 428,5 млн рублей.

В сентябре ВТБ продолжил реализацию собственной ипотечной программы, направленной на поддержку клиентов с тремя и более детьми. С момента ее запуска по стране около 630 многодетных семей получили ипотеку в ВТБ под низкий процент, а общий объем сделок превысил 3 млрд рублей.

По итогам сентября в России в ВТБ (ПАО) жилищные кредиты оформили около 18,5 тысяч ипотечных заемщиков. Объем сделок составил примерно 85 млрд рублей, что превысило результат августа – тогда клиенты оформили ипотеку на 83 млрд рублей. Всего за январь-сентябрь ВТБ выдал около 149 тысяч жилищных кредитов на 677 млрд рублей.