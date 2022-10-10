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Общество10 октября 2022 13:50

В Рыбинске на ремонт улицы Ошурковской выделили 49 миллионов рублей

Работы уже начались
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске на ремонт улицы Ошурковской выделили 49 миллионов рублей

В Рыбинске на ремонт улицы Ошурковской выделили 49 миллионов рублей

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске в поселке Копаево начали ремонт дороги на улице Ошурковская.

Рабочие обновят чуть больше двух километров асфальта. На это было выделено 49 миллионов рублей.

— Будет проведен капитальный ремонт дорожного покрытия, установлены бордюры, обустроены тротуары и остановочный комплекс. После окончания основных строительных работ, на дороге появятся дорожные знаки, разметка, ограждения, — сказал первый заместитель главы Рыбинска Иван Дубино.