В Рыбинске на ремонт улицы Ошурковской выделили 49 миллионов рублей Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске в поселке Копаево начали ремонт дороги на улице Ошурковская.

Рабочие обновят чуть больше двух километров асфальта. На это было выделено 49 миллионов рублей.

— Будет проведен капитальный ремонт дорожного покрытия, установлены бордюры, обустроены тротуары и остановочный комплекс. После окончания основных строительных работ, на дороге появятся дорожные знаки, разметка, ограждения, — сказал первый заместитель главы Рыбинска Иван Дубино.