Ярославские врачи отправили медикаменты раненым бойцам Донбасса. ФОТО: департамент здравоохранения и фармации региона

Ярославские врачи отправили медикаменты и перевязочные материалы раненым бойцам Донбасса. К акции помощи присоединились пять медицинских учреждений региона: больница №9, Центральная городская больница, туберкулезная больница, Ростовская ЦРБ, госпиталь ветеранов и областной профсоюз работников здравоохранения.

– Народный фронт направил список необходимых препаратов, из которого мы выбрали самые нужные позиции. Все препараты подобраны для лечения травм и ранений, которые получают во время боевых действий. В основном это перевязочные средства, антибиотики, сердечно-сосудистые и другие препараты, – рассказала председатель областной организации профсоюзов Любовь Транова. – Помогать раненым и жителям Донбасса будем и дальше.

Сегодня, 10 октября, вместе с медикаментами в Белгород отправятся также спальные мешки, теплые вещи, термобелье, вязаные носки и варежки.