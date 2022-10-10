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Происшествия10 октября 2022 12:31

На военном объекте в Бурмакино, где произошел пожар, идет проливка крыши

Жителям поселка опасность не угрожает
Полина Вачнадзе
Возгорание в корпусе предприятия локализовано

Возгорание в корпусе предприятия локализовано

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На предприятии Бурмакино Некрасовского района, где утром 10 октября, произошел пожар, идет проливка крыши. Возгорание в корпусе предприятия локализовано.

- Жителям поселка ничего не угрожает. Детский сад и школа оперативно эвакуированы для обеспечения безопасности детей. Причины происшествия установит Следственный комитет, - написал в своем Telegram-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

При пожаре погиб один человек – это 33-летнйи сотрудник «6 Арсенал ВМФ». Еще два работника получили травмы и сейчас в больнице проходят обследование. Ярославский СКР начал доследственную проверку.