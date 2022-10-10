Объявлен конкурс на должность мэра Ярославля

С 13 по 26 октября конкурсная комиссия будет принимать заявки от кандидатов Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле объявлен конкурс на должность мэра города. С 13 по 26 октября конкурсная комиссия будет принимать заявки от кандидатов и проверять достоверность предоставленной информации.

- 2 ноября конкурсная комиссия рассмотрит сведения, поданные кандидатами. 7 ноября на внеочередном заседании муниципалитета будут объявлены претенденты на пост мэра города Ярославля, - сказал председатель муниципалитета Сергей Калинин.

Документы от претендентов на пост градоначальника будут принимать по адресу: Ярославль, улица Андропова, 6, кабинеты 262 и 263, ежедневно с 9:30 до 12:30.

С требованиями к кандидатам на пост мэра и с перечнем документов можно ознакомиться здесь. Контактные телефоны: (4852)40-50-71, 40-50-82.

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