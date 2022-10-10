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Общество10 октября 2022 10:13

Пришла золотая осень: синоптики рассказали о погоде в Ярославле на предстоящую неделю

На Покров, 14 октября, первый снег вряд ли выпадет
Полина Вачнадзе
После дождей, которые шли в воскресенье, 9 октября, наступит классическая золотая осень.

После дождей, которые шли в воскресенье, 9 октября, наступит классическая золотая осень.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Синоптики рассказали, какой будет погода в Ярославской области с 10 по 17 октября. После дождей, которые шли в воскресенье, 9 октября, наступит классическая золотая осень.

- Солнце будет чередоваться с облаками, но осадки маловероятны. Ожидаются прохладные утренники, на почве возможны заморозки, но днем воздух будет прогреваться до +13 градусов. Это чуть выше климатической нормы. Только в воскресенье начнутся дожди, - рассказали в Центре «Фобос».

По народной примете, золотая осень обычно заканчивается 14 октября - на праздник Покров, когда, согласно поверьям, выпадает первый снег. В этом году так рано снега ждать не стоит. Поэтому водители пока могут не беспокоиться по поводу смены летней резины на зимнюю.