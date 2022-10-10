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Общество10 октября 2022 8:55

В Ярославской области ищут двух братьев, сутки назад потерявшихся в лесу

Требуется помощь добровольцев
Полина Вачнадзе
В лесу Рыбинского района пропали два брата. ФОТО: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Ярославской области

В лесу Рыбинского района пропали два брата. ФОТО: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Ярославской области

В Рыбинском районе Ярославской области идут поиски Олега П. 37 лет и 45-летнего Максима П.

Из деревни Подсосенье Волжского поселения мужчины ушли в лес 9 октября и домой не вернулись. О пропаже сыновей в полицию заявила их мать. На поиски отправились сотрудники правоохранительных органов и добровольцы ярославского отряда «Лиза Алерт», однако, вчера их работа не увенчалась успехом.

Поиски продолжаются сегодня. Подробности можно узнать здесь. Помощь добровольцев поисковикам не будет лишней.