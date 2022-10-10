В Ярославле нашли труп мужчины с девятью ножевыми ранениями

Во время пьяной ссоры ярославца зарезали ножом Фото: Полина Вачнадзе

В квартире на проспекте Машиностроителей Ярославля обнаружили труп 49-летнего мужчины с многочисленными ножевыми ранениями. Подозреваемый в убийстве уже задержан – на него оперативно вышли сотрудники уголовного розыска.

- По данным следствия, 7 октября между потерпевшим и 40-летним подозреваемым произошел конфликт. В результате злоумышленник нанес мужчине не менее девяти ножевых ранений различной локализации. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Из-за чего произошла ссора, подозреваемый сейчас вспомнить не может, настолько он был пьян в момент совершения преступления, которое ему инкриминируют. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении ярославца.