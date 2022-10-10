В Ярославской области «Вольво» сбил двух велосипедистов

В Тутаевском районе под колесами "Вольво" погиб велосипедист Фото: УМВД по Ярославской области

Вчера, 9 октября, в Тутаевском районе на дороге «Тутаев – Шопша» под колеса «Вольво» попали велосипедисты.

- По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля не справился с управлением и сбил велосипедистов, которые ехали по обочине в попутном направлении. После столкновения «Вольво» врезался в дорожный знак и вылетел в кювет, - сообщили в пресс-службе УМДВ по Ярославской области.

43-летний велосипедист погиб на месте ДТП, его 45-летняя спутница госпитализирована.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства аварии.