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Общество10 октября 2022 6:24

Ярославская епархия открыла сбор для беженцев и пострадавших в СВО

Сбор благословил Патриарх Кирилл
Полина Вачнадзе
Ярославская митрополия присоединится к общецерковному денежному сбору

Ярославская митрополия присоединится к общецерковному денежному сбору

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ярославская епархия начала сбор средств для беженцев, пострадавших мирных жителей и людей в трудной жизненной ситуации. Общецерковный сбор пройдет во всех храмах и монастырях 14, 16, 23 и 30 октября.

- К сожалению, гуманитарная ситуация остается тяжелой. Множество людей, спасая свои жизни, прибывают в нашу страну. Те, кто остается, испытывают нужду в самом необходимом, подчас не имеют крыши над головой, не могут обогреться, нормально поесть и одеться. Нам следует сделать все для того, чтобы помочь нашим бедствующим братьям и сестрам, - говорит в циркулярном письме, которое Московская Патриархия разослала по всем епархиальным архиереям.

Все собранные деньги будут перечислены на специальный благотворительный счет Московской Патриархии, после чего пойдут нуждающимся.