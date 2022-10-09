В Ярославле 14 октября наградят лучших пап Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 14 октября наградят победителей межрегионального конкурса семейных видеороликов «Лучший ПАПА Золотого кольца-2022». Для участия было подано более 200 творческих работ.

— По инициативе Союза среди номинаций есть та, которая нам наиболее близка — это «Папа-гид». Мы стремимся к тому, чтобы было больше семейных путешествий на маршруте. Важно, чтобы родители рассказывали детям про родные места, — отметила исполнительный директор Союза городов Золотого кольца Наталья Булах.

Победителей определят по шести номинациям: «Папа-гид», «Шеф на кухне», «Супер-папа», «Папа-праздник», «Глава большого дома», «Есть такая профессия».

Помимо награждения, победители конкурса вместе со своими семьями посадят деревья во дворе лицея №83.