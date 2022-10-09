В Ярославле открыли еще одну площадку для дрессировки собак Фото: Мэрия Ярославля

В Заволжском районе Ярославля на улице Кавказской открыли новую площадку для дрессировки собак. Это уже второй подобный комплекс в районе.

— В адрес территориальной администрации поступило большое количество обращений от собаководов, кинологов и простых жителей, чтобы новую площадку для собак установили именно здесь, на улице Кавказской. Надеемся, что она прослужит долго, — рассказал первый заместитель главы администрации Заволжского района Ярославля Сергей Щербаков. — Также передали ключи от калитки ответственным жителям. Всю необходимую информацию о доступе они доведут дополнительно через мессенджеры в социальных сетях и в объявлении, которое будет размещено на информационном стенде площадки.

Для тренировок собак на площадку поставили специальные тренажеры: «Бум», «Балансир», «Глухой забор», «Лестница», «Штакетник».