В Ярославском районе задержали 42-летнюю женщину с наркотиками Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославском районе сотрудники наркоконтроля задержали 42-летнюю местную жительницу, у которой с собой были два свертка с запрещенным веществом.

Экспертиза показала, что в изъятых свертках находились наркотики – почти 46 граммов метадона.

- Установлено, что наркотические средства предназначались для дальнейшего сбыта на территории Ярославля. Полицией по Ярославскому району возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.