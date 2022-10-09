В Рыбинском районе в ДТП погиб водитель легковушки Фото: УМВД по Ярославской области

В Рыбинском районе вчера, 8 октября, примерно в 21:40 на дороге «Глебово – Николо-Корма» произошло ДТП.

Около деревни Кабатово машина «Лада Гранта», за рулем которой находился 48-летний мужчина, упала с проезжей части в кювет и после этого перевернулась. Водитель скончался на месте.

- На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, БСМП, МЧС. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.