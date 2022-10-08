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Происшествия8 октября 2022 17:54

В санатории Ярославской области, где размещены беженцы, произошел пожар

Загорелась столовая на втором этаже санатория
Полина Вачнадзе
В санатории, где проживают беженцы, произошел пожар

В санатории, где проживают беженцы, произошел пожар

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

8 октября в санатории "Сосновый бор", где разместили беженцев из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, произошел пожар. Загорелась столовая на втором этаже здания.

Как пояснили в ГУ МЧС по Ярославской области, площадь горения составила порядка 300 квадратных метров. Пожар, который начался около 6 утра, удалось локализовать в в 07:21. Пострадавших нет.

- Для пребывающих в санатории "Сосновый бор" открыта другая столовая. Питание привозят из санатория "Искра", - сообщили в правительстве Ярославской области.