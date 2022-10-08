16 жительниц Ярославской области добровольцами пошли на СВО

Около 500 ярославцев записались добровольцами Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Более 500 жителей Ярославской области добровольно изъявили желание принять участие в специальной военной операции. Среди них 16 женщин. Такие данные во время прямого эфира ЦУР озвучил военный комиссар региона Игорь Гостев.

- К нам обратились более 500 добровольцев, из них 16 — женщины. Подготовка добровольцев будет проводиться на базе воинских частей в течение не менее одного месяца. С 10 октября граждане будут направляться в воинские части для проведения подготовки, - сказал он.

В рамках частичной мобилизации по Ярославской области направлено порядка пяти тысяч повесток.