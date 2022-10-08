Ярославский военкком рассказал, как получить справку для поездки за границу

На данный момент ярославцам направлено порядка 5 тысяч повесток.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Военный комиссар Ярославской области Игорь Гостев рассказал, где и как можно получить справку для выезда за границу. Такой вопрос военкому задали во время прямого эфира, организованного Центром управления регионом.
- Необходимо обратиться в военные комиссариаты муниципальных районов. Если гражданин не подлежит частичной мобилизации, ему выдадут справку, - сказал Игорь Гостев.
В рамках частичной мобилизации призываются ярославцы первой категории запаса в возрасте до 35 лет, ранее проходившие воинскую службу. По словам областного военкома, на данный момент направлено порядка 5 тысяч повесток.