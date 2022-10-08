И.о. директора департамента строительства Ярославской области назначена Татьяна Жгулева

Исполняющим обязанности директора департамента строительства Ярославской области назначена Татьяна Жгулева.Этот пост освободился после того, как Виктор Жучков получил "интересное предложение на федеральном уровне", отказался продлевать контракт с правительством региона и переехал в Москву.

Ранее Татьяна Жучкова занимала должность заместителя директора ярославского депстроя. Она курировала вопросы финансово-экономического блока, ветхого и аварийного жилья, а также обеспечения жильем отдельных категорий граждан.