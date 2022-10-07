В Ярославле 76-летняя местная жительница перевела мошенникам более миллиона рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В полицию Заволжского района Ярославля 76-летняя местная жительница сообщила, что пострадала от мошенников.

Женщине на домашний телефон позвонили мужчина и женщина и представились сотрудниками правоохранительных органов и банка. Ей сказали, что деньги пенсионерке могут незаконно списать и для того, чтобы это не произошло, нужно снять свои сбережения.

- При этом в банке, по указаниям звонивших, она сообщила, что денежные средства ей нужны для помощи родственникам. Затем, выполняя указания звонивших, приобрела сотовый телефон, с помощью которого через терминал оплаты перечислила на указанный счет денежные средства в сумме 1 миллион 100 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».