В Ярославле умер бывший ректор технического университета Александр Ломов. ФОТО: группа "ЯГТУ" ВКонтакте

В Ярославле сегодня, 7 октября, умер бывший ректор технического университета Александр Ломов. В ЯГТУ профессор и доктор технических наук Александр Ломов был заведующим кафедрой "Начертательная геометрия и инженерная графика".

- В 1993 году А.А.Ломов назначен первым проректором Ярославского политеха, с 2006 по 2017 годы занимал должность ректора. В течение почти 30 лет он возглавлял и кафедру начертательной геометрии и инженерной графики, был известным ученым, заслуженным работником высшей школы России, - сообщили сотрудники ЯГТУ.

Александр Ломов всегда пользовался огромным уважением коллег и партнеров, был любимым преподавателем для нескольких поколений студентов.

Прощание с бывшим ректором ЯГТУ состоится в воскресенье, 9 октября, в 11 часов в Ритуальном зале похоронного бюро "Ангел" (Ярославль, проспект Октября, дом № 96а).