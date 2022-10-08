Центральные улицы Ярославля могут стать пешеходными

Еще три улицы в центре Ярославля могут стать пешеходными Фото: Правительство Ярославской области

Еще три улицы в центре Ярославля могут стать пешеходными. Такую идею предложил мэрии города глава региона Михаил Евраев, вдохновившись тем, что улица Кирова давно уже закрыта для автомобилей и это устраивает и водителей, и отдыхающих.

- Мы задумались, можем ли сделать такими же соседние улицы – Депутатскую, Нахимсона и Андропова – и создать единое пешеходное пространство в историческом центре, – рассказал Михаил Евраев. – Сегодня эти улицы больше похожи на узкие проезды с неудобными тротуарами и большой парковкой, где, тем не менее, крайне сложно найти свободное место.

Губернатор поручил мэрии проработать этот вопрос, учитывая интересы ярославцев, туристов и организаций, которые находятся в зоне этих улиц.