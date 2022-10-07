На улице Будкина в Ярославле запретят остановку и стоянку машин

На улице Будкина в Ярославля запретят парковку машин Фото: Мэрия Ярославля

С 24 октября в Ярославле у дома №7 по улице Будкина будет запрещена остановка и стоянка машин.

Как пояснили в мэрии города, ограничения вводятся для увеличения пропускной способности улицы и исключения конфликтных ситуаций между водителями.

- Просим быть предельно внимательными на указанном участке улично-дорожной сети города и соблюдать требования Правил дорожного движения РФ, - говорится в информационном сообщении на сайте мэрии Ярославля.