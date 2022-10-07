Подростку-анархисту, задержанному со взрывчаткой в Рыбинском районе, вынесли приговор

Рыбинский городской суд вынес приговор 17-летнему молодому человеку, задержанному сотрудниками УФСБ в поселки Каменники Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рыбинский городской суд вынес приговор 17-летнему молодому человеку, задержанному сотрудниками УФСБ в поселки Каменники в декабре прошлого года. Юного анархиста признали виновным в незаконном изготовлении взрывчатых веществ, в их незаконном хранении и ношении, а также в публичных призывах к экстремизму.

- В ноябре 2021 года подсудимый разместил в мессенджере «Телеграм» призывы к насильственному свержению власти и вооруженным действиям против государственной власти, то есть к осуществлению экстремистской деятельности. У себя дома в отсутствие родителей он изготовил два вида самодельных взрывчатых веществ, которые затем незаконно хранил по месту жительства. 5 декабря 2021 года одно из взрывчатых веществ подросток положил в рюкзак и пришел на остановку общественного транспорта, где был задержан сотрудниками правоохранительных органов, - сообщил в пресс-службе Ярославского областного суда.

Рыбинец признал свою вину и раскаялся, однако, в суде показания давать отказался. Зато во время следствия молодой человек был более разговорчив. Тогда он рассказал, что анархизмом заинтересовался в начале 2021 года, обсуждал эту тему в соцсетях, но спустя 1,5-2 месяца все общение забросил и стал играть в компьютерные игры. А с химическими веществами, по словам осужденного, он лишь экспериментировал. Полученные взрывчатые вещества взрывал в заброшенных зданиях, в поле и на улице.

За увлечение житель Рыбинского района теперь будет расплачиваться своей свободой. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.