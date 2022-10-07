Правила перевозки лесопродукции

Лесопромышленный комплекс является важной отраслью экономики для многих регионов России. Вместе с тем предприятия зачастую допускают нарушения законодательства при вывозе лесопродукции. Для успешного ведения хозяйственной деятельности предприятиям необходимо соблюдать установленные фитосанитарные режимы в карантинных фитосанитарных зонах.

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям напоминает о правилах перевозки лесопродукции.

Согласно ч. 1 ст. 21 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» - в случае введения карантинного фитосанитарного режима вывоз из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции осуществляется на основании карантинного сертификата в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Для получения карантинного сертификата отправитель может подать заявку в электронном виде. Для этого необходимо на главной странице официального сайта Россельхознадзора во вкладке «Аргус-Фито» / Подсистема «Электронный карантинный сертификат» / Заявление на выдачу КС заполнить заявку, предварительно осуществив регистрацию. При получении заявки в электронной форме территориальное управление Россельхознадзора принимает решение о выдаче карантинного сертификата.

Перевозка лесопродукции допускается при условии указания в документах, сопровождающих ее, уникального идентификационного номера карантинного сертификата (п. 6 ст. 21 Федерального закона № 206-ФЗ от 21.07.2014 «О карантине растений»).

Собственники лесопродукции, осуществляющие ввоз подкарантинной продукции, обязаны немедленно извещать территориальный орган Россельхознадзора о ее доставке. Извещение можно направлять и в электронной форме (ст. 32 Федерального Закона «О карантине растений» от 21.07.2014 № 206-ФЗ). Кроме того, при ввозе подкарантинной продукции в сопровождении карантинных сертификатов на подконтрольную территорию из карантинных фитосанитарных зон, установленных на территории Российской Федерации, собственники или уполномоченные ими лица обязаны осуществить погашение карантинного сертификата в течение одного дня с момента доставки подкарантинной продукции.

Карантинный сертификат считается погашенным с момента внесения в систему «Аргус-фито» сведений о завершении перевозки партии подкарантинной продукции. Погашение карантинного сертификата в системе «Аргус-Фито» подтверждает получение подкарантинной продукции по месту прибытия.