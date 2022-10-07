В Управлении состоялось совещание по вопросам фитосанитарного режима в лесных фондах Тверской и Ярославской областей

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям 5 октября 2022 года под председательством заместителя руководителя Управления Елены Лапиной провело совещание с Министерством лесного хозяйства Тверской области, Департаментом лесного хозяйства Ярославской области, лесничествами Тверской и Ярославской областей в режиме видео-конференц-связи.

На совещании были рассмотрены и обсуждены вопросы о карантинном фитосанитарном режиме на территории лесного фонда Тверской и Ярославской областей, выполнение фитосанитарных норм в карантинных фитосанитарных зонах, оформление карантинных сертификатов.

Начальник отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Марина Решетникова рассказала участникам совещания о работе по оформлению заявлений на выдачу карантинных и фитосанитарных сертификатах в Федеральных государственных информационных системах «Аргус-Фито» и «Аргус Лаборатория».

ФГИС «Аргус-Фито» предназначена для автоматизации процессов оформления и учета документов фитосанитарного надзора. В системе можно создавать, хранить и обрабатывать следующие документы: карантинные сертификаты, фитосанитарные сертификаты, акты карантинного фитосанитарного контроля.

Для работы в данной системе необходимо получить логин и пароль для доступа и зарегистрироваться.

Особое внимание участников совещания было обращено на необходимость соблюдения фитосанитарного режима при транспортировке лесопродукции и при оформлении фитосанитарных документов.