В Ярославле откроется Галерея актерской славы Леонида Куравлева

В Ярославле завтра, 8 октября, откроются арт-объекты, посвященные памяти Леонида Куравлева. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле завтра, 8 октября, откроются арт-объекты, посвященные памяти Леонида Куравлева.

- В их числе – художественно оформленная арка актерской славы, ведущая от улицы Нахимсона, фотоальбом «Мосфильм» – Ярославии», состоящий из баннеров с кадрами из фильмов из архива киностудии. Таким образом, продолжится формирование тематической локации вокруг памятника «Афоня» и стилизованного кафе, - сообщили в правительстве Ярославской области.

Начнутся мероприятия в Революционном проезде в 12:00.

8 октября Леониду Куравлеву исполнилось бы 86 лет. Ярославцам этот актер близок еще и тем, что в нашем городе снимался один из самых известных его фильмов «Афоня».

- Леонид Кувавлев на века останется в образе своего киногероя в скульптурной композиции «Афоня», – сказал председатель благотворительного фонда «Совет меценатов Ярославии» Александр Седухин. – Именно этот снимавшийся в Ярославле фильм однажды породнил артиста с нашим городом.