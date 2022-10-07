В Ярославле задержали поджигателя баннера с буквой Z

Баннер на Красной площади в Ярославле подожгли в сентябре Фото: Полина Вачнадзе

Сотрудники регионального УФСБ совместно с полицией установили личность мужчины, который в сентябре поджег баннер с буквой Z на Доме офицеров. Вандалом оказался 39-летний ярославец, ранее уже не раз судимый.

- Задержанный судим за грабеж, незаконную добычу водных биологических ресурсов и сбыт наркотических средств и психотропных веществ, - рассказали в пресс-службе УФСБ по Ярославской области.

Под давлением собранных доказательств мужчина раскаялся и заверил сотрудников ФСБ, что больше он совершать правонарушения не будет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.