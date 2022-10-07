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Общество7 октября 2022 7:25

Росавиация продлила запрет на полеты из Ярославля в Краснодар

До 16 октября
Полина Вачнадзе
Росавиация в очередной раз продлила запрет на полеты в 11 российских аэропортов

Росавиация в очередной раз продлила запрет на полеты в 11 российских аэропортов

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Росавиация в очередной раз продлила запрет на полеты в 11 российских аэропортов. Ограничения будут действовать до 16 октября и, судя по всему, это еще не предел.

В списке аэропортов, которые пока не принимают самолеты, Краснодар, куда летают воздушные суда из Ярославля.

- Также временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, - сообщается на сайте Росавиации.

Остальные воздушные гавани страны работают в штатном режиме.