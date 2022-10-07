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Происшествия7 октября 2022 6:54

В бассейне нашли тело преподавателя ярославского университета

СКР проводит проверку
Полина Вачнадзе
В бассейне Ярославля утонул мужчина

В бассейне Ярославля утонул мужчина

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В спортивно-оздоровительном комплексе Ярославля вчера, 6 октября, произошло ЧП. В бассейне было обнаружено тело мужчины. Погибший - 71-летний преподаватель, врач-травматолог, профессор ЯГМУ. Известно, что у пожилого человека были проблемы с сердцем, признаков насильственной смерти на теле нет.

СКР сейчас проводит доследственную проверку.

- Следователями продолжается проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.