В бассейне нашли тело преподавателя ярославского университета

В бассейне Ярославля утонул мужчина Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В спортивно-оздоровительном комплексе Ярославля вчера, 6 октября, произошло ЧП. В бассейне было обнаружено тело мужчины. Погибший - 71-летний преподаватель, врач-травматолог, профессор ЯГМУ. Известно, что у пожилого человека были проблемы с сердцем, признаков насильственной смерти на теле нет.

СКР сейчас проводит доследственную проверку.

- Следователями продолжается проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.