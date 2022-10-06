Бывший губернатор Ярославской области возложил цветы на могилу Сергея Пускепалиса

Дмитрий Миронов пришел на могилу Сергея Пускепалиса. ФОТО: Telegram-канал Железноводска

Бывший губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов возложил цветы на могилу Сергея Пускепалиса. Художественного руководителя театра имени Волкова похоронили в Железноводске, где покоятся его родители.

- Дмитрий Юрьевич, находясь в однодневной командировке в Ставропольском крае, нашел время и почтил память прекрасного актера и своего друга, - сообщает Telegram-канал.

Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области 20 сентября. Он ехал в Москву на бывшей инкассаторской машине, которую потом должны были передать бойцам Донбасса. Автомобиль, которым управлял водитель Волковского Александр Синицын, задел грузовик, ехавший по встречке, после врезался во вторую фуру.

Прощание с Сергеем Пускепалисом и Александром Синицыным прошло в Первом русском. Потом гробы с телами погибших на руках отнесли в Казанский собор, где состоялось отпевание.

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