В Ярославской области простятся с военнослужащим, погибшим в спецоперации на Украине Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области завтра, 7 октября, простятся со старшим радиотелефонистом ефрейтором Даниилом Бахваловым. Он погиб во время спецоперации на Украине.

Церемония прощания пройдет в Доме культуры поселка Отрадного Угличского района. Начало – в 11 часов. Похоронят военнослужащего на кладбище в селе Красном.

- Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора, - сообщили в правительстве Ярославской области.