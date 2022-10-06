Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 октября 2022 13:36

В Ярославской области простятся с военнослужащим, погибшим в спецоперации на Украине

Прощание пройдет в поселке Отрадном
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославской области простятся с военнослужащим, погибшим в спецоперации на Украине

В Ярославской области простятся с военнослужащим, погибшим в спецоперации на Украине

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области завтра, 7 октября, простятся со старшим радиотелефонистом ефрейтором Даниилом Бахваловым. Он погиб во время спецоперации на Украине.

Церемония прощания пройдет в Доме культуры поселка Отрадного Угличского района. Начало – в 11 часов. Похоронят военнослужащего на кладбище в селе Красном.

- Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора, - сообщили в правительстве Ярославской области.