В Ярославской области простятся с военнослужащим, погибшим в спецоперации на Украине
Фото: Правительство Ярославской области
В Ярославской области завтра, 7 октября, простятся со старшим радиотелефонистом ефрейтором Даниилом Бахваловым. Он погиб во время спецоперации на Украине.
Церемония прощания пройдет в Доме культуры поселка Отрадного Угличского района. Начало – в 11 часов. Похоронят военнослужащего на кладбище в селе Красном.
- Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора, - сообщили в правительстве Ярославской области.