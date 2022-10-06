Мэра Ярославля выберут в ноябре Фото: Полина Вачнадзе

Выборы мэра Ярославля планируют провести 7 сентября. Об этом сообщили на первом заседании обновленного муниципалитета города, которое прошло сегодня, 6 октября.

Процедуру выборов запустят 10 октября. До 3 ноября будут принимать заявки от желающих стать главой Ярославля. Специально созданная комиссия из 16 человек рассмотрит эти заявки, отсеет кандидатов, которые не соответствуют критериям отбора. Из оставшихся претендентов депутаты выберут мэра Ярославля. Градоначальником станет тот, кто наберет большинство голосов.

16 мая этого года Владимир Волков сообщил, что уходит с поста мэра. И.о. градоначальника был назначен Илья Мотовилов, а бывший глава Ярославля стал мэром подмосковных Люберец. Правда, пока что с приставкой врип - временно исполняющий полномочия.