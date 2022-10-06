В Ярославле будут судить водителя, который сбил на пешеходном переходе 74-летнюю женщину Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославле 33-летний мужчина обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

ДТП произошло 31 марта текущего года. В районе дома №10 на улице Добрынина примерно в 15:20 водитель на «Тойоте Камри» не сбавил скорость, подъезжая к пешеходному переходу, поехал на красный сигнал светофора и сбил 74-летнюю женщину, которая переходила дорогу в положенном месте на зеленый свет.

- В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-пешеход получила травмы, относящиеся к тяжкому вреду здоровья, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - Водитель пояснил, что ранее неоднократно проезжал данный участок дороги, где находится регулируемый пешеходный переход. Из-за яркого солнца не заметил, какой был включен сигнал светофора для направления его движения и какой сигнал был включен для пешеходов.

Мужчина признал свою вину и частично возместил причиненный вред. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.