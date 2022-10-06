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Политика6 октября 2022 10:25

Председателем муниципалитета Ярославля стал Сергей Калинин

За него проголосовали 36 депутатов из 37-и
Полина Вачнадзе
Председателем муниципалитета Ярославля избран Сергей Калинин. ФОТО: страница Сергея Калинина ВКонтакте

Председателем муниципалитета Ярославля избран Сергей Калинин. ФОТО: страница Сергея Калинина ВКонтакте

Председателем муниципалитета Ярославля практически единогласно избран представитель партии «Единая Россия» Сергей Калинин. За него свои голоса отдали 36 депутатов из 37-и, один человек воздержался.

Сергей Калинин родился 3 октября 1958 года в Ярославле. Окончил Ивановский энергетический университет имени В.И.Ленина по специальности «Электрические сети и системы». В 2005 году окончил Современную гуманитарную академию по специальности «Экономика». Является генеральным директором ООО «Инвестпроект».