Председателем муниципалитета Ярославля стал Сергей Калинин

Председателем муниципалитета Ярославля избран Сергей Калинин. ФОТО: страница Сергея Калинина ВКонтакте

Председателем муниципалитета Ярославля практически единогласно избран представитель партии «Единая Россия» Сергей Калинин. За него свои голоса отдали 36 депутатов из 37-и, один человек воздержался.

Сергей Калинин родился 3 октября 1958 года в Ярославле. Окончил Ивановский энергетический университет имени В.И.Ленина по специальности «Электрические сети и системы». В 2005 году окончил Современную гуманитарную академию по специальности «Экономика». Является генеральным директором ООО «Инвестпроект».