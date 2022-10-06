В Ярославле изменят режим работы автобусов, которые ходят в «Тверицы»

В Ярославле будет скорректировано расписание автобусов №27 и №29 Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Ярославле будет скорректировано расписание автобусов №27 и №29. Об этом попросили жители микрорайона «Тверицы».

Из-за больших интервалов в движении общественного транспорта, многим ярославцам приходится ходить на работу и учебу пешком. Такие прогулки по проезжей части (на некоторых участках пути нет тротуаров), опасны, особенно зимой. Поэтому и просят жители Твериц на 27-м маршруте ввести дополнительный автобус в часы-пик, а на 29-м сделать два рейса утром и один вечером.

- Специалисты управления городского пассажирского транспорта пообещали, что все пожелания будут учтены и приняты в работу. Маршруты постараются откорректировать, - сказал глава территориальной администрации Заволжского района Андрей Мамонтов.