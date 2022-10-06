В Ярославской области пройдут прямые линии с руководителями отделов полиции

В Ярославской области завтра, 6 октября, пройдут прямые линии руководителей территориальных органов МВД Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области сегодня, 6 октября, пройдут прямые линии руководителей территориальных органов МВД. Звонки принимаются с 16:00 до 17:00 по номерам, указанным здесь.

Жители Ярославля могут обратиться в следующие подразделения:

- ОМВД России по Дзержинскому городскому району

Начальник Магомедов Ренат Зейнуллаевич

телефон (4852) 55-47-14,

- ОМВД России по Заволжскому городскому району

Начальник Волков Валерий Павлович

телефон (4852) 72-31-69,

- ОМВД России по Кировскому городскому району

Начальник Капрашов Вячеслав Николаевич

телефон (4852) 32-90-49,

- ОМВД России по Красноперекопскому городскому району

Начальник Аманулин Алям Рожапович

телефон (4852) 21-51-54,

- ОМВД России по Ленинскому городскому району

Начальник Силантьев Алексей Евгеньевич

телефон (4852) 73-82-24,

- ОМВД России по Фрунзенскому городскому району

Начальник Сабуров Андрей Юрьевич

телефон (4852) 46-36-57.