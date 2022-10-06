В Ярославской области пройдут прямые линии с руководителями отделов полиции

В Ярославской области завтра, 6 октября, пройдут прямые линии руководителей территориальных органов МВД
Фото: Полина Вачнадзе
В Ярославской области сегодня, 6 октября, пройдут прямые линии руководителей территориальных органов МВД. Звонки принимаются с 16:00 до 17:00 по номерам, указанным здесь.
Жители Ярославля могут обратиться в следующие подразделения:
- ОМВД России по Дзержинскому городскому району
Начальник Магомедов Ренат Зейнуллаевич
телефон (4852) 55-47-14,
- ОМВД России по Заволжскому городскому району
Начальник Волков Валерий Павлович
телефон (4852) 72-31-69,
- ОМВД России по Кировскому городскому району
Начальник Капрашов Вячеслав Николаевич
телефон (4852) 32-90-49,
- ОМВД России по Красноперекопскому городскому району
Начальник Аманулин Алям Рожапович
телефон (4852) 21-51-54,
- ОМВД России по Ленинскому городскому району
Начальник Силантьев Алексей Евгеньевич
телефон (4852) 73-82-24,
- ОМВД России по Фрунзенскому городскому району
Начальник Сабуров Андрей Юрьевич
телефон (4852) 46-36-57.