Синоптики рассказали, когда ярославцам ждать заморозков и снег

Ожидается, что и заморозки, и снег будут наблюдаться лишь в третьей декаде октября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики Центра «Фобос» рассказали, когда в Ярославской области выпадет первый снег и когда ждать заморозков.

- В 21 веке средняя дата первого заморозка приходится на 11 октября, а первый снег, в среднем, выпадает 15 октября. Однако прогнозы, имеющиеся на текущий момент, позволяют уверенной говорить о том, что в нынешнем году эти события произойдут позже своей климатической нормы, - сообщили синоптики.

Ожидается, что и заморозки, и снег будут наблюдаться лишь в третьей декаде октября.

Весь второй месяц осени в Ярославской области отличался дождливой, но при этом теплой погодой. В среднем температура воздуха на 4 градуса превышала климатическую норму, а вот осадков выпала уже половина от положенного в октябре.