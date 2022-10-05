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Общество5 октября 2022 14:39

В Ярославле на стене дома заново нарисовали портрет Виктора Цоя

В августе арт-объект закрасили, к большому разочарованию поклонников «Кино»
Полина Вачнадзе
В Ярославле обновили портрет Виктора Цоя. ФОТО: группа «Ярославль. Заволжский район. Соседи Заволга» ВКонтакте

В Ярославле обновили портрет Виктора Цоя. ФОТО: группа «Ярославль. Заволжский район. Соседи Заволга» ВКонтакте

На стене дома №12 по Школьному проезду вновь нарисовали портрет лидера группы «Кино» Виктора Цоя. В августе, накануне годовщины со дня гибели музыканта, граффити было закрашено неизвестными. Теперь, благодаря опять же неизвестным, оно снова на своем месте. Только уже в обновленном виде.

- Кого благодарить, не известно. Но всем причастным к этому большое спасибо! – пишут в группе «Ярославль. Заволжский район. Соседи Заволга» ВКонтакте.

Арт-объект украшает стену дома в Заволжском районе много лет. Благодаря ему место получило название «Переулок Цоя».