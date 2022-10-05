В Ярославле построят стационар детской больницы на 160 мест

Стационар детской больницы в Ярославле планируют построить до 2025 года Фото: Правительство Ярославской области

На Тутаевском шоссе в Ярославля собираются построить стационарный корпус на 160 мест для областной детской больницы. Уже заключен контракт на проектирование и строительство, стоимостью 2,7 миллиарда рублей.

– Это так называемый контракт жизненного цикла, когда все работы выполняются под ключ, – рассказал заместитель председателя правительства региона Виктор Неженец. – В 2022-2023 годах пройдет разработка проектно-сметной документации, до 2025 года – строительство. Поскольку проект дорогостоящий, ранее было разработано обоснование инвестиций с технологическим и ценовым аудитом. Техническое задание получило поддержку Министерства здравоохранения.

В пятиэтажном здании будет находиться реанимация, отделения интенсивной терапии, эндоскопических исследований, восстановительного лечения, функциональной диагностики, гематологии, стационар онкологии и химиотерапии. Также планируется открыть нефрологическое, эндокринологическое, пульмонологическое и педиатрическое отделения.