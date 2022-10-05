Состоялось совещание по вопросу вовлечения в оборот неиспользуемых земель на территории Ярославской области

По инициативе Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям с участием заместителя Председателя Правительства Ярославской области, директора департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области и представителей муниципальных образований состоялось рабочее совещание, посвященное вопросу вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

В ходе заседания были рассмотрены проблемные вопросы, связанные с оборотом земель сельскохозяйственного назначения. Вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения – один из главных факторов развития сельскохозяйственного производства. Эта тема актуальна для всей страны и для Ярославской области в силу значительного числа не возделываемых земельных участков.

Заместитель руководителя Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям Ольга Иванова выступила с докладом о предварительных итогах осуществления государственного земельного контроля (надзора) и муниципального земельного контроля на территории Ярославской области в период действия ограничений на проведение контрольно-надзорных мероприятий, установленных постановлением Правительства РФ № 336 от 10.03.2022 г., и взаимодействии государственного земельного контроля (надзора) и муниципального земельного контроля.