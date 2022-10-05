Ярославцев станут оценивать с помощью биометрических технологий

C технологи цифровой идентификации и аутентификации помощью можно быстро и безопасно получать услуги и сервисы, не выходя из дома – из любой точки, где есть интернет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Учредителями станут ПАО «Ростелеком» (49% акций), Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (26% акций) и Банк России (25% акций), сообщили в пресс-службе оператора.

ЦБТ займется разработкой, развитием и тиражированием цифровых технологий идентификации и аутентификации (в том числе на основе биометрических персональных данных), а также сервисов подписания и хранения документов, включая создание, развитие и эксплуатацию коммерческих сервисов и типовых решений. Это позволит повысить уровень цифровизации в различных отраслях экономики.

Стороны объединят усилия и экспертизу в сфере биометрии для ускорения перевода различных услуг в цифровой вид. ЦБТ станет оператором ГИС «Единая биометрическая система» и будет обеспечивать сбор, хранение, обработку и проверку биометрических персональных данных с учетом требований, установленных Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Напомним, с 2018 года оператором системы был ПАО «Ростелеком».

– ПАО «Ростелеком» более десяти лет развивает технологи цифровой идентификации и аутентификации. C их помощью можно быстро и безопасно получать услуги и сервисы, не выходя из дома – из любой точки, где есть интернет. Цифровизация экономики значительно ускорила развитие таких технологий, в том числе на основе биометрии, и сегодня они становятся еще более востребованными. Уверен, созданное совместное предприятие предоставит гражданам новые цифровые возможности и проведение финансовых и нефинансовых операций в режиме онлайн. Успешная деятельность ЦБТ станет важной вехой на пути цифровой трансформации бизнеса и государства, – отметил президент ПАО «Ростелекома» Михаил Осеевский.

– Единая биометрическая система – один из основных элементов цифровой инфраструктуры страны. Банк России поддерживает создание совместного предприятия и считает, что концентрация ресурсов, технологий и управления в этой новой организации обеспечит внедрения безопасных биометрических технологий в разных сферах нашей жизни. Для граждан это упростит получение финансовых и нефинансовых услуг в цифровом виде, бизнесу это позволит внедрять инновации и снизить издержки. Развитие Единой биометрической системы также будет способствовать развитию российских технологий и повышению их конкурентоспособности, – отметила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

Добавим, Единая биометрическая система – необходимая часть механизма удаленной идентификации, который позволяет гражданам дистанционно получать услуги. Она запущена по инициативе Минцифры России, Банка России и ПАО «Ростелекома» в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».