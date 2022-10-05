Ярославцы отправили бойцам СВО сети для маскировки военной техники зимой

12 сетей для маскировки отправят на СВО из Ярославля. Скриншот с видео, ОНФ по Ярославской области

Специальные сети для маскировки военной техники зимой закупили для бойцов ярославцы. В сборе средств приняли участие несколько человек: учительница английского языка, мама пятерых детей, а также мама, которая одна воспитывает сыновей и хочет, чтобы они стали настоящими мужчинами, защитниками своей страны.

Ярославцы искали максимально большие сети – 2 на 6 метров – и нашли их. 12 сетей в ближайшее время отправятся туда, где они нужны.

- Не бывает армии без тыла. Армия может сражаться, только зная, что за ней стоит правда и народ, - считает активист регионального ОНФ Анна Федченко.

Помочь нашим ребятам, которые участвуют в СВО, может любой желающий. Вся подробная информация размещена здесь.