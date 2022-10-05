Прокуратура проводит проверку по пожару в автобусе №1 Ярославля

Прокуратура проводит проверку по сгоревшему автобусу. ФОТО: группа "Привет, Ярославская область!" Telegram

Прокуратура Ярославской области проводит проверку после ЧП, которое произошло с автобусом.

- В ходе проверки будет дана оценка обеспечению требований законодательства о безопасности пассажирских перевозок. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Утром 5 октября в Ярославле на пересечении улиц Ньютона и Калинина загорелся рейсовый автобус №1. Транспорт сгорел полностью, от жара расплавились рядом стоящие светофоры.