«ТНС энерго Ярославль» предлагает клиентам поэтапное погашение задолженности за электроэнергию

С начала года было оформлено более 540 соглашений с клиентами компании – частными лицами на общую сумму более 21 млн рублей.

Чтобы заключить соглашение, потребителю необходимо подать заявление в «ТНС энерго Ярославль» и приложить к нему правоустанавливающие документы на жилое помещение, копию паспорта или доверенность на представителя. Данные заявления рассматриваются в индивидуальном порядке, учитывая обстоятельства заявителя.

После получения от гарантирующего поставщика положительного решения по заявлению,клиенту необходимо оплатить часть задолженности сразу, на оставшуюся сумму составляется график погашения и рассчитывается ежемесячный платеж. Обязательным условием при этом является внесение текущих платежей за электроэнергию.

Подать заявление на реструктуризацию задолженности можно удаленно через форму обратной связи на официальном сайте или очно – в один из Центров обслуживания клиентов.

Помните, компания несет финансовые обязательства перед всеми участниками процесса электроснабжения – производителями электроэнергии (мощности) и сетевыми организациями, транспортирующими электроэнергию до конечного потребителя. Своевременная оплата ресурса гарантирует надежное, бесперебойное и эффективное функционирование всего энергокомплекса.