Артур Ефремов уходит с поста председателя муниципалитета Ярославля

Срок полномочий депутатов муниципалитета Ярославля 7-го созыва закончен Фото: Муниципалитет Ярославля

Артур Ефремов покидает пост председателя муниципалитета Ярославля – срок полномочий депутатов 7-го созыва закончен.

На своей странице ВКонтакте Артур Ефремов поблагодарил всех за работу и рассказал, как изменилась его жизнь за прошедшие пять лет.

"Хочу поблагодарить всех, с кем мне довелось поработать. Прежде всего, своих избирателей – жителей Липовой горы, которые поверили и поддержали меня на выборах в 2017 году. Со своей стороны делал все, чтобы это доверие оправдать", - пишет уже бывший глава муниципалитета. - "Нам удалось выстроить прямой и честный диалог. Основным принципом моей работы как депутата и председателя стала открытость. К избирателям, горожанам, СМИ, и всем, кто обращался за помощью или содействием. Я искренне рад был помочь. И депутатский корпус придерживался того же принципа. В течение всего созыва мы работали единой командой и ставили в приоритет развитие Ярославля. На сегодняшний день трудно полноценно оценить нашу работу. Как историк скажу, что все видится на расстоянии. Время позволит справедливо оценить этот этап жизни города. За пять лет произошло много важного и в жизни моей семьи. Старший сын окончил школу, поступил в вуз и сейчас учится на последнем курсе Российского университета транспорта (МИИТа). Младший – пошёл в первый класс, а дочка перешла из 70-й школы в Провинциальный колледж. Всей семьей мы переехали жить в деревню. С одной стороны прошедшие годы – это большой срок интенсивной работы и множества событий. А с другой – это яркие мгновения, знакомства с замечательными людьми и дружба. Я с большим уважением отношусь к этому этапу и с открытым сердцем движусь навстречу новому этапу в своей жизни".