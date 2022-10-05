И целый октябрь впереди: главные премьеры в видеосервисе Wink

Октябрь обещает быть интересным с главными премьерами в видеосервисе Wink Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») предлагает зрителям лихо закрученные детективы и боевики, психологические драмы и романтическое кино с открытым финалом.

Детективный сериал «Кукольник» приглашает зрителя в туманный Петербург. Следователь Антонина Афинская (Ольга Филиппова) хочет отказаться от карьеры и заняться семьей, но между ней и личным счастьем встает серийный маньяк по прозвищу Кукольник. У убийцы особенный почерк: возле каждой жертвы он оставляет куклу. Зачем он делает это? Будет ли раскрыто это неигрушечное дело, пользователи Wink смогут узнать, начиная с 14 октября.

Сериал «Кукольник» - с 14 октября. Изображение: ПАО «Ростелеком»

Еще один серийный маньяк бесчинствует в фильме классика жанра очень страшного кино Дарио Ардженто «Темные очки». Рим потрясен серией жестоких нападений на молодых эскортниц. Одной из жертв — красавице Диане (Иления Пасторелли) — удается выжить, но, спасаясь от преследования, она попадает в аварию и теряет зрение. Диана пытается приспособиться к жизни во тьме, но темные очки не могут скрыть ее от преследований серийного убийцы. Кто поможет девушке выжить? Зрителям Wink этот фильм доступен с 13 октября.

Любителям российского авторского кино видеосервис предлагает картину Бориса Акопова «Кэт» со своим взглядом на тему. Главная героиня (дебютная роль Анастасии Кувшиновой) живет в Москве, недавно родила первенца и оказалась перед выбором: материнство или карьера. Казалось бы, типичная история. Но все не так просто, ведь Кэт работает эскортницей, отец ребенка — один из ее клиентов, а сутенер-работодатель требует отдать долг, который образовался за время декрета.

Серийный маньяк бесчинствует в фильме «Темные очки». Изображение: ПАО «Ростелеком»

Следующая киноновинка тоже представляет историю о женской судьбе. «Лена и справедливость» — социально-романтическая комедия, события которой разворачиваются в российской глубинке. Продавщица Лена (Анна Уколова) мечтает о красивой свадьбе и крепкой семье. Вот только ее жених, мигрант Максуд (Парвиз Пулоди), потерял паспорт и чаще проводит время в полицейском участке, чем рядом с любимой женщиной. Лене приходится бороться не только за личное счастье, но и за справедливость. Где закончится эта история — в ЗАГСе или в тюрьме, зрители видеосервиса Wink узнают 20 октября.

Тему поиска счастья продолжает американская романтическая драма «После. Долго и счастливо». Это четвертая часть истории, снятой по книгам Анны Тодд. Любовь Тессы (Джозефин Лэнгфорд) и Хардина (Хиро Файнс-Тиффин) проходит новые испытания. Герои взрослеют, открывают жестокие тайны, борются с соблазнами и страстями. Наркотики, обман и семейные трагедии — отношения пары все меньше похожи на сказку. Ждет ли Тесс и Хардина долгая счастливая жизнь или это финал истории, Wink покажет 14 октября.