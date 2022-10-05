7 октября в Ярославле в КЗЦ «Миллениум» пройдет День промышленности

На научно-промышленной выставке «Сделано в Ярославской области» будет представлена продукция предприятий машиностроения, судостроения, химической промышленности и других отраслей. ФОТО ТПП

В мероприятии, организованном Правительством региона и ЯрТПП, примут участие глава региона Михаил Евраев, представители бизнес-сообщества, федеральных и региональных органов власти, ТПП России, организаций инфраструктуры поддержки промышленности, научно-образовательных учреждений.

Деловая программа традиционно включает круглые столы и тематические сессии, научно-промышленную выставку продукции «Сделано в Ярославской области», Биржу субконтрактов, награждение победителей конкурса «Лучшие промышленные предприятия Ярославской области».

На выставке, которая вновь пройдет после трехлетнего перерыва, будут представлены основные предприятия сфер машиностроения, судостроения, химической промышленности и других. Задача – продемонстрировать продукцию и расширить круг партнеров. Записаться на переговоры к предприятиям-участникам выставки можно по ссылке. Сильная сторона ярославцев – связь науки и производства. Свои возможности продемонстрируют ЯГТУ, ЯрГУ им. П.Г. Демидова, РГАТУ им. П.А. Соловьева, а также центры детско-юношеского технического творчества и кванториумы Ярославля и Рыбинска.

Расширению кооперационных связей способствует Биржа субконтрактов. «Биржа субконтрактов создает почву для расширения взаимодействия между МСП и крупными предприятиями и позволяет компаниям-производителям решать текущие производственные задачи» – отмечает президент ЯрТПП Наталья Рогоцкая.

Победителей конкурса «Лучшие промышленные предприятия Ярославской области» ждут заслуженные награды. ФОТО ТПП

Участники деловой сессии «От импортозамещения к импортонезависимости» обсудят, как бизнес региона координирует действия по реализации программ импортозамещения, какие практики уже реализованы.

В завершение состоится торжественная церемония награждения лучших промышленных предприятий области по итогам работы в 2021 году.

Полная программа мероприятия – на сайте деньпромышленности.рф

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