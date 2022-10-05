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Общество5 октября 2022 7:50

7 октября в Ярославле в КЗЦ «Миллениум» пройдет День промышленности

За 12 лет существования День промышленности стал важным событием года, где обсуждаются стратегические вопросы развития промышленности
На научно-промышленной выставке «Сделано в Ярославской области» будет представлена продукция предприятий машиностроения, судостроения, химической промышленности и других отраслей. ФОТО ТПП

На научно-промышленной выставке «Сделано в Ярославской области» будет представлена продукция предприятий машиностроения, судостроения, химической промышленности и других отраслей. ФОТО ТПП

В мероприятии, организованном Правительством региона и ЯрТПП, примут участие глава региона Михаил Евраев, представители бизнес-сообщества, федеральных и региональных органов власти, ТПП России, организаций инфраструктуры поддержки промышленности, научно-образовательных учреждений.

Деловая программа традиционно включает круглые столы и тематические сессии, научно-промышленную выставку продукции «Сделано в Ярославской области», Биржу субконтрактов, награждение победителей конкурса «Лучшие промышленные предприятия Ярославской области».

На выставке, которая вновь пройдет после трехлетнего перерыва, будут представлены основные предприятия сфер машиностроения, судостроения, химической промышленности и других. Задача – продемонстрировать продукцию и расширить круг партнеров. Записаться на переговоры к предприятиям-участникам выставки можно по ссылке. Сильная сторона ярославцев – связь науки и производства. Свои возможности продемонстрируют ЯГТУ, ЯрГУ им. П.Г. Демидова, РГАТУ им. П.А. Соловьева, а также центры детско-юношеского технического творчества и кванториумы Ярославля и Рыбинска.

Расширению кооперационных связей способствует Биржа субконтрактов. «Биржа субконтрактов создает почву для расширения взаимодействия между МСП и крупными предприятиями и позволяет компаниям-производителям решать текущие производственные задачи» – отмечает президент ЯрТПП Наталья Рогоцкая.

Победителей конкурса «Лучшие промышленные предприятия Ярославской области» ждут заслуженные награды. ФОТО ТПП

Победителей конкурса «Лучшие промышленные предприятия Ярославской области» ждут заслуженные награды. ФОТО ТПП

Участники деловой сессии «От импортозамещения к импортонезависимости» обсудят, как бизнес региона координирует действия по реализации программ импортозамещения, какие практики уже реализованы.

В завершение состоится торжественная церемония награждения лучших промышленных предприятий области по итогам работы в 2021 году.

Полная программа мероприятия – на сайте деньпромышленности.рф

Для участия в мероприятиях Дня промышленности обязательна электронная регистрация.