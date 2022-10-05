В Ярославле сгорел автобус и два светофора

В Ярославле сгорел автобус №1. ФОТО: группа "Привет, Ярославская область!" Telegram

Утром 5 октября в Ярославле сгорел рейсовый автобус №1. ЧП произошло на пересечении улиц Калинина и Ньютона.

- Сообщение поступило в 6.37 утра, полная ликвидация – в 7.19. На месте работали 9 человек личного состава и 2 единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

ЛиАЗ полностью уничтожен огнем, как и два светофора, которые находились рядом с горевшим транспортом. Пострадавших нет. Судя по всему, пожар начался в моторном отсеке и в считанные минуты охватил весь салон.