Руководителя ярославской компании подозревают в неуплате налогов на 63,8 миллиона рублей

Ярославского предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты налогов Фото: Полина Вачнадзе

30-летнего директора коммерческой фирмы Ярославля подозревают в совершении налогового преступления.

- Подозреваемый предоставил в налоговую инспекцию заведомо недостоверные сведения о финансово-хозяйственной деятельности организации, отражающие операции по сделкам с фиктивными фирмами. Это позволило ему уклониться от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость в сумме 63,8 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Ярославской области.

Как уточнили в региональном СКР, ложные данные предоставлены за 3 и4 квартал 2018 года, и также весь 2019 год.

- Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, принимаются меры к возмещению причиненного ущерба, - сказали в ведомстве.