В Ярославской области начался сезон охоты на бобров

В Ярославской области открылся сезон охоты на бобров Фото: Павел КЛОКОВ

В Ярославской области открылся сезон охоты на бобров. Он продлится до 28 февраля.

Мониторинг показал, что в регионе обитает около 22,3 тысяч бобров. И ежегодно их число только увеличивается. Как сообщили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования, образ жизни этих животных может оказать серьезное влияние на инфраструктуру. Рытье каналов и нор, возведение плотин приводит к размытию железнодорожных путей, проседанию грунта и разрушению дорог.

- Установлены нормы допустимой добычи на 2022 год – один охотник может добыть до 15 особей включительно, - сказал заместитель председателя комитета охраны и использования животного мира департамента Владимир Сафонов.